Casemiro e o momento para deixar o Real: "Se tivesse sido daqui a dois anos..."

Internacional brasileiro defendeu o timing da transferência para o Manchester United

Depois de quase uma década ligado ao Real Madrid, onde ganhou tudo o que havia para ganhar e onde se transformou num titular indiscutível, Casemiro abraçou um novo desafio na carreira, transferindo-se para Inglaterra e para o Manchester United. O brasileiro não se arrepende, mas lembra: se a proposta tivesse chegado mais tarde, o destino podia ser diferente.

"Primeiro falei com a minha família, que aceitou imediatamente. Era a oportunidade de deixar um grande clube (Real Madrid) no topo, numa idade que ainda me permite ter essa vontade de continuar a ganhar. Se tivesse sido daqui a dois ou três anos, não teria deixado o Real Madrid para ir para outro grande clube, não teria essa ambição de mudar de liga e alavancar outro clube gigante. Era o momento ideal", explicou, em entrevista aos brasileiros do Placar.

O internacional brasileiro deixou elogios aos red devils e foi convidado a traçar comparações entre a liga espanhola e a Premier League. Para Casemiro, é mais difícil a vida de um grande em terras de Sua Majestade.

"Está a correr exatamente como eu pensava. O principal é que aqui não há jogos fáceis, o primeiro joga contra o último e não tem a certeza de ganhar. Se o fizermos com apenas 90% das nossas forças, perdemos. Gosto da Premier League, são os jogos com melhor ambiente. Tudo é ótimo. Disseram-me que Manchester era uma cidade difícil de viver, mas eu adoro", atirou.