Casemiro e a questão do racismo: "Vinícius a querer sair? Não me surpreenderia"

Médio falou do compatriota e lamentou passividade da Liga espanhola

Casemiro acredita que Vinícius Júnior poderá não aguentar os ataques racistas e sair do futebol espanhol.

"Não me surpreenderia se Vinícius Júnior quisesse sair do futebol espanhol e do Real Madrid. La Liga tem de fazer alguma coisa contra o racismo", afirmou o médio do Manchester United, em conversa com os brasileiros da TNT Sports.

Recorde-se que Carlo Ancelotti já veio a público falar do tema, não acreditando que Vinícius quisesse sair do Real Madrid, mesmo depois dos constantes ataques racistas que foi alvo em vários estádios do futebol espanhol.

"Vinícius quer sair? Não me parece, porque ele gosta muito do Real Madrid. Acho que isso não lhe passa pela cabeça", afirmou, há alguns dias, o técnico italiano.

