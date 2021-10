Casamento de Icardi e Wanda terá chegado ao fim... e há um clube atento ao caso

Avançado argentino do PSG tem sido associado ao Newcastle.

Parece ter chegado ao fim uma das relações mais badaladas do futebol mundial. Wanda Nara anunciou a fim do casamento com Mauro Icardi, atual jogador do PSG, ao que tudo indica, segundo informações que circulam pela imprensa internacional, devido a infedilidade por parte do avançado argentino. "Outra família mais que arruinaste", chegou a escrever no Instagram. "Separei-me", confidenciou a Ker Weinstein, dona da conta de Instagram "Chismes de Ker".

Seria apenas mais um episódio, este bastante negativo, na vida de um casal, mas também poderá ter fortes implicações no mercado de transferências.

A imprensa internacional já tinha avançado Icardi como um dos possíveis reforços do Newcastle, com novos proprietários e com dinheiro para investir no plantel, mas havia um forte entrave: Wanda. A empresária, ao que tudo indica, não estava inclinada a deixar Paris, querendo isto dizer que a separação até pode vir a servir os interesses do clube inglês.

Icardi, 28 anos, cumpre a terceira época em França, com três golos marcados em 11 jogos de 2021/22. Passou ainda por Inter e Sampdória, em Itália.