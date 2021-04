Casablanca vence Petro de Luanda para a Liga dos Campeões Africana

O Wydad Casablanca, de Marrocos, venceu este sábado por 2-0 o Petro de Luanda, de Angola, em Casablanca, e qualificou-se para os quartos de final da Liga dos Campeões Africana de futebol, como vencedor do grupo C.

Walid El Karti, aos 15 minutos, e Mohammed Ounajem, aos 22, foram os marcadores dos golos do Wydad Casablanca, que terminou na primeira posição do grupo C, com 13 pontos, à frente do Horoya, da Guiné Conacri, que também avança para os "quartos".

O Petro de Luanda terminou na quarta e última posição do grupo, com um ponto, referente a um empate a 0-0 com a equipa sul-africana do Kaiser Chiefs, terceira posicionada, com os mesmos nove pontos do Horoya (segundo).