Casa de Salah no Egito assaltada pelo segurança que contratou

Ministro do Interior egípcio revelou que os responsáveis pelo assalto foram detidos e que os bens roubados foram recuperados pelas autoridades.

Mahmoud Tawfik, ministro do Interior egípcio, revelou esta quarta-feira que a casa de Mohamed Salah no seu país-natal foi alvo de um assalto organizado por um segurança que o avançado do Liverpool contratou.

O dirigente garantiu que um dos autores do crime, que só foi descoberto no dia 12 de março devido à falta de ocupantes no complexo residencial, foi detido pelas autoridades, que conseguiram recuperar os bens roubados, nomeadamente sapatilhas, uma medalha de prata, loiça de cristal e televisões.

O indivíduo detido terá até admitido que essa falta de movimento foi o motivo que o levou a assaltar o local, entrando pelas portas traseiras, juntamente com um amigo.

A descoberta do assalto ocorreu graças ao sobrinho do jogador, que apercebeu-se do sucedido após passar junto da residência, levando a investigações por parte da polícia egípcia, que recolheu depoimentos da equipa de segurança do jogador e recorreu a imagens das câmaras de vigilância.