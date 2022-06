Casa de Ronaldo Nazário em Ibiza alvo de um assalto que valeu milhões

Marco Verrati, médio do PSG, estava hospedado na propriedade, mas não estava presente na altura do assalto

Uma casa de Ronaldo Nazário, antigo internacional brasileiro e presidente do Real Valladolid, que subiu esta época à La Liga, em Ibiza, foi alvo de um assalto no domingo e, segundo o jornal local, o valor dos itens roubados ascende a três milhões de euros.

Marco Verrati, médio do PSG, juntamente com a mulher, estavam hospedados na propriedade, situada perto da praia Cala Jondal, no município de Sant Josep, mas não se encontravam presentes no momento do assalto.