Casa de Rodrygo foi assaltada após a final da Taça do Rei

Extremo brasileiro foi o grande protagonista da vitória do Real Madrid sobre o Osasuna (2-1), com um bis.

O Real Madrid conquistou no sábado a Taça do Rei, após vitória na final sobre o Osasuna (2-1), em que Rodrygo foi o grande destaque, marcando os dois golos merengues (2' e 70').

Ainda assim, a noite do jovem extremo brasileiro, de 22 anos, acabou com um sabor agridoce, uma vez que a sua casa foi assaltada horas depois da partida, enquanto o jogador celebrava o título, com as autoridades madrilenos em busca dos responsáveis.

De acordo com a agência de notícias EFE, foi um membro da segurança privada do internacional brasileiro que se apercebeu do crime, notificando a polícia local, que recolheu vários vestígios na residência. Ainda não se sabe a quantidade ou o valor dos bens roubados a Rodrygo.

Esta não é a primeira vez que um atleta do Real Madrid é assaltado enquanto representa a formação merengue, com Dani Carvajal e Karim Benzema a terem sido alvo de crimes semelhantes em 2022.