Casa de Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, alvo de buscas

Investigação está relacionada com queixas de Tayeb Benabderrahmane, preso em 2020 no Catar.

A casa do presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, foi esta quarta-feira alvo de buscas.

Al-Khleaifi foi recebido à saída do avião em Le Bourget, para a conferência de apresentação de Luis Enrique, por um juiz de instrução. Como já estava atrasado para a conferência, assinou um documento que permitia a realização das buscas sem a sua presença.

O caso está relacionado com queixas de Tayeb Benabderrahmane, detido no Catar em 2020. Trata-se de uM lobista, também suspeito de ter efetuado investigações ilegais em nome do clube e de ter obtido documentos sensíveis pertencentes a Nasser Al-Khelaïfi.

"Ele sabia que o juiz ia lá estar e demorou cinco minutos. Não teve nada a ver com o seu atraso, que se deveu a um atraso do avião e a um problema familiar", indicaram fontes do clube.