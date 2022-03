Casa de Lingard foi assaltada durante jogo do Manchester United

Internacional britânico terá ficado sem bens na ordem dos 120 mil euros

A casa de Jesse Lingard foi assaltada, em meados de janeiro, durante um jogo do Manchester United na Premier League, para o qual o avançado foi convocado, avançou o "The Sun". O futebolista inglês terá sido a vítima mais recente do esquema "Away Day".

A Imprensa britânica apelidou assim os casos em que assaltantes aproveitam a presença dos jogadores fora das cidades às quais pertencem os respetivos clubes para fazerem roubos.

Neste caso, em 15 de janeiro, dia em que a casa de Lingard fora assaltada, o Manchester United atuou no reduto do Aston Villa, que se localiza na cidade de Birmingham, em jogo da 22.ª jornada da Premier League, terminado com um empate a dois golos (2-2)

O avançado inglês foi roubado, segundo o "The Sun", em mais de 100 mil libras - 120,8 mil euros - em roupas e jóias. O grupo de assaltantes escapou antes da equipa de segurança da zona residencial ter sido alertada para o sucedido.