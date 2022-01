Casa de Lindelof assaltada: esposa do central fala em momento "traumático"

Assalto ocorreu quando o central estava ao serviço do United, no jogo com o Brentford.

A casa do futebolista sueco Victor Lindelof, companheiro de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot no Manchester United, foi assaltada na quarta-feira, com a sua mulher e o filho no interior.

Segundo o relato da companheira do ex-benfiquista, ela escondeu-se com o filho num quarto quando os ladrões entraram na residência, e não sofreram nenhum dano físico, embora tenha descrito a situação como "traumática".

"Estava em casa sozinha com os nossos dois filhos, mas conseguimos esconder-nos e trancar-nos num dos quartos antes de eles entrarem na nossa casa. Estamos bem dadas as circunstâncias, mas foi obviamente traumático e assustar quer para mim, quer para os meus filhos pequenos. Agora estamos na Suécia a passar algum tempo com as nossas famílias", escreveu nas redes sociais.

O assalto foi feito enquanto o atleta disputava um jogo contra o Brentford, e o treinador do Manchester United, Ralf Rangnick, anunciou que Lindelof não vai ser convocado para o encontro deste fim de semana, com o West Ham, para passar tempo com a família e ajudá-los a superar o trauma.