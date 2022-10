Casa de estrela do Milan assaltada: mulher e filho bebé estavam presentes

A família de Theo Hernández, lateral esquerdo do Milan, viveu momentos de terror na noite de terça-feira.

A generalidade da Imprensa desportiva italiana avança que a casa de Theo Hernández, lateral esquerdo do Milan, foi assaltada na noite passada, com a sua mulher e o seu filho bebé, de apenas seis meses, a terem estado presentes no momento do crime.

De acordo com os relatórios preliminares das autoridades, que estão a investigar as imagens das câmaras de segurança instaladas no local, os assaltantes levaram algo "muito importante" da residência.

Hernández, um dos jogadores mais acarinhados em San Siro, tem recebido várias mensagens de apoio desde que o assalto foi conhecido esta manhã.