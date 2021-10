Casa de Dybala assaltada: relógios e jóias entre os bens roubados

Jornal "Tuttosport" diz que o assalto aconteceu durante a viagem da Juventus à Rússia.

A casa de Paulo Dybala terá sido assaltada durante a viagem da Juventus à Rússia, onde a Juventus triunfou sobre o Zenit, por 1-0, na quarta-feira, em jogo da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Quem o revela é o jornal "Tuttosport".

De acordo com as mesmas informações, foi um segurança que estava a passar pelo local que se apercebeu de movimentos suspeitos no interior da casa, dando assim o alarme.

Ainda segundo o "Tuttosport", os ladrões terão forçado uma janela no piso térreo e entrado na mansão, virando-a do avesso e levando relógios, jóias, entre outros.