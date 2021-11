Casa de Ansu Fati foi assaltada enquanto família via jogo do Barcelona

Presumíveis assaltantes levaram dinheiro, jóias e relógios de luxo. Futebolista blaugrana apresentou queixa. Investigação a cargo da polícia catalã

A habitação de Ansu Fati, localizada na zona catalã de Sant Cugat, foi assaltada, no passado sábado, enquanto a família do jogador (esteve estava em Camp Nou) assistia, no interior da propriedade, ao jogo dos catalães contra o Espanyol.

Segundo o "La Vanguardia", jornal do país-vizinho que noticiou o incidente, entretanto denunciado às autoridades, os familiares de Ansu Fati chamaram a polícia quando ouviram barulhos da presença inesperada de pessoas no primeiro piso.

A força policial, narra o "La Vanguardia", não encontrou, assim que chegou a casa do jogador do Barcelona, os referidos larápios, que removeram todas as assoalhadas do piso superior, sem deixarem sinais ou serem filmados pelas câmaras de videovigilância.

Os familiares de Ansu Fati só terão ouvido os referidos assaltantes, que levaram dinheiro, jóias e relógios de luxo, quando estes se colocaram em fuga da habitação. O jogador do Barcelona apresentou queixa numa esquadra de Sant Cugat.

A investigação ficou entregue, depois, à Divisão de Investigação Criminal da polícia catalã que já investiga, segundo o "La Vanguardia", um grupo organizado especializado em assaltos a casas de futebolistas a atuar em Espanha.