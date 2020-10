Carvajal sofre lesão e vai desfalcar Real Madrid durante dois meses

Carvajal, habitual titular nas opções de Zidane no Real Madrid, deverá também falhar as primeiras quatro jornadas da equipa espanhola na Liga dos Campeões.

O futebolista internacional espanhol Dani Carvajal sofreu uma lesão no ligamento lateral interno do joelho direito no treino do Real Madrid e deverá estar ausente dos relvados durante dois meses.

O lateral direito irá desfalcar os merengues, mas também a seleção espanhola, para a qual tinha hoje sido convocado, para os jogos com Suíça e Ucrânia, da Liga das Nações, e o particular da próxima quarta-feira com Portugal.

Carvajal, habitual titular nas opções de Zidane no Real Madrid, deverá também falhar as primeiras quatro jornadas da equipa espanhola na Liga dos Campeões, com o sorteio de quinta-feira a agrupar os merengues com Inter Milão, Shakthar Donetsk e Borussia Moenchengladbach.

Nas primeiras jornadas de La Liga, Carvajal jogou os 90 minutos nas visitas à Real Sociedad e Bétis, e no terceiro jogo, em casa com o Valladolid, foi poupado e só entrou na última meia hora, para o lugar de Odriozola, quando a equipa estava ainda empatada.