Carta que Mbappé enviou ao PSG foi assinada dois meses depois de renovar

O avançado surpreendeu o PSG ao comunicar a sua intenção de não acionar mais um ano de opção no seu contrato, ficando desta forma vinculado ao clube até 2024.

Após ter sido noticiado em França que Kylian Mbappé surpreendeu o PSG ao enviar-lhe uma carta em que comunica a sua intenção de não acionar a opção de mais um ano (até 2025) incluída na recente renovação de contrato, em maio do ano passado, surgiu esta terça-feira mais um desenvolvimento.

De acordo com o jornal The Times, esse documento enviado pelo avançado francês, que terá feito com que o PSG pondere a sua venda neste verão, de forma a evitar uma saída a custo zero em 2024, foi assinada com a data de 15 de julho de... 2022.

Caso não se tenha tratado de um erro administrativo, a data será indicadora de que a decisão de Mbappé já foi tomada há quase um ano e sensivelmente dois meses depois de ter renovado com o PSG, após ter estado perto de assinar pelo Real Madrid.