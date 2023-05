Experiente guarda-redes, de 37 anos, leva 20 anos ao mais alto nível

Scott Carson, experiente guarda-redes inglês, renovou contrato com o Manchester City por mais um ano.

Aos 37 anos, Carson vai cumprir, assim, cinco temporadas no Etihad. Para já, leva apenas duas partidas sob as ordens de Pep Guardiola, mas continuará no tricampeão inglês.

Tendo feito a estreia na temporada 2003/2004, Scott Carson passou por emblemas como Leeds, Liverpool ou Aston Villa.