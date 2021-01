Carros e roupas caras nas memórias de dois campeões mundiais: "É um perigo..."

Andre Schurrle e Benedikt Howedes terminaram as respetivas carreiras no final da temporada passada.

Com "apenas" 30 e 32 anos, Andre Schurrle e Benedikt Howedes, campeões do Mundo pela Alemanha em 2014, decidiram terminar as respetivas carreiras no final da temporada passada.

Em entrevista à revista da Federação alemã, ambos recordam um passado farto em superficialidade, com a qual não se identificavam.

Howedes lembrou o primeiro carro caro que comprou com o primeiro salário, destacando que aquele não era o caminho que queria para a sua vida. "Apercebi-me que não sou assim. Simplesmente [ser assim] não me dá nada. É um perigo tentares ser quem não és.", começou por dizer o antigo jogador do Schalke 04 e da seleção alemã.

Schurrle concordou e recordou que era importante vestir roupa cara: "Tinha de andar sempre com roupa cara, um casaco de couro aqui, uma t-shirt ali... Não importava, o importante era que fosse caro, era assim que entravas no grupo do balneário."

"Hoje entendo cada vez menos como é que essas coisas inúteis alguma vez foram importantes para mim. Na maioria dos casos, os companheiros de equipa são amigos, mas não muito bons amigos", concluiu Schurrle.