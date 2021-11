Carrick e o estado de espírito do Manchester United: "É um momento emocionante"

Fotografia: Action Images via Reuters

Técnico interino dos red devils abordou saída de Ole Gunnar Solskjaer

Têm sido dias de emoções fortes no Manchester United. Depois da goleada sofrida contra o Watford (4-1), os red devils afastaram Solskjaer do comando técnico e Carrick, adjunto do norueguês, já falou pela primeira vez como substituto.

"É um momento emocionante para todos no clube. Trabalhei com o Ole durante três anos e conheci-o durante muito mais tempo. Vê-lo perder o seu emprego foi difícil para mim e para muita gente no clube. Penso que se pode dizer pela emoção de ontem o que ele significou para todos. Os resultados são tudo. Um enorme obrigado de todos nós", afirmou o antigo médio.

Carrick, que vai orientar o United na visita ao Villarreal, na Liga dos Campeões, explicou a forma como a equipa pode abordar uma partida importante para o seu futuro europeu.

"É claro que tenho a minha própria personalidade. Tenho muito claro na minha própria cabeça o que queremos fazer, como queremos jogar, como o fazemos, e estou ansioso por ver isso em campo", explicou.