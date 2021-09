Carreira de Eriksen decide-se em outubro, diz a imprensa italiana

Em outubro, Eriksen ficará a saber se poderá retirar o desfibrilhador interno que tem no coração. Caso isso aconteça, poderá obter autorização médica para jogar na Serie A.

O futuro de Christian Eriksen enquanto futebolista deverá ficar definido em outubro, escreve o jornal italiano Gazzetta dello Sport. O médio fará uma bateria de exames médicos na Dinamarca para saber se poderá retirar o desfibrilhador interno que tem instalado no coração.

Caso o possa fazer, o jogador que sofreu uma paragem cardíaca no Dinamarca-Finlândia, do Euro'2020, poderá receber autorização médica para voltar a treinar no Inter. Se assim não acontecer, Eriksen não poderá jogar em Itália, visto que não é permitido que um jogador com um aparelho destes no coração atue nos campeonatos profissionais italianos.

No entanto, há outros países onde é possível jogar sob essas condições. Assim sendo, o médio de 29 anos poderia prosseguir a carreira noutro local.