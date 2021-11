Carreira de Aguero em risco devido a problemas cardíacos, dizem em Espanha

O problema de saúde com que Aguero está a lidar será mais grave do que o inicialmente pensado e poderá ditar o fim da carreira do avançado, avança a Rádio Catalunya.

Kun Aguero pode ter a carreira de futebolista em risco. Segundo informações veiculas pela Rádio Catalunya, a arritmia cardíaca do argentino poderá ser mais grave do que se esperava.

O avançado realizou ressonâncias magnéticas e provas de esforço recentemente e o quadro clínico é delicado.

Recorde-se que o jogador saiu na primeira parte do Barcelona-Alavés com dores no peito, tendo sido transportado para o hospital. O Barça informou depois que Aguero ficaria afastado dos relvados durante três meses.

A imprensa espanhola adianta que o dianteiro fará mais exames médicos nos próximos meses para avaliar se poderá ou não continuar a praticar futebol.