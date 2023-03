Carrasco do FC Porto na Champions tem porta aberta em Inglaterra

André Onana é alvo do Chelsea, que não estará totalmente convencido com as exibições de Kepa.

Foi um dos responsáveis para a eliminação do FC Porto nos oitavos da Liga dos Campeões, vai defrontar o Benfica na próxima fase da competição e interessa ao Chelsea. André Onana pode vir a ser o substituto de Kepa em Stamford Bridge.

De acordo com La Gazzetta dello Sport, o guardião do Inter podia ser negociado entre os 40 e os 50 milhões de euros para um Chelsea que não está totalmente convencido com as exibições de Kepa Arrizabalaga.

O mesmo jornal garante que o Inter estará interessado em dois jogadores dos blues, o que pode facilitar o negócio. Lukaku, que está em Milão, mas por empréstimo, e o defesa Nathaniel Chalobah, que perdeu espaço com as muitas contratações feitas pelos londrinos nos últimos meses.

Recorde-se que Kepa, internacional A por Espanha, custou 80 milhões de euros ao Chelsea, no verão de 2018.