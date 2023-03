Carrasco do FC Porto interessa a clubes da Premier League

Guarda-redes André Onana na lista do Chelsea e do Manchester United. O Inter, adversário do Benfica na Champions, olha para Guglielmo Vicario, do Empoli

André Onana foi a grande figura do Inter no Estádio do Dragão, na partida que ditou a eliminação do FC Porto da Liga dos Campeões, e tem clubes poderosos da Premier League no seu encalço.

Segundo a La Gazzetta dello Sport, o Chelsea e o Manchester United estão atentos às suas exibições, o que leva o Inter a olhar para alternativas.

Assim, a equipa de Milão que agora vai defrontar o Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões, já tem o guarda-redes do Empoli, Guglielmo Vicario, na lista.

Onana assinou como jogador livre pelo Inter, após várias temporadas no Ajax, e os italianos pretendem mantê-lo na equipa. Contudo, uma boa oferta pode levar o camaronês à saída.

