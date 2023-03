Carrasco do Braga sofre para se colocar em vantagem nos oitavos da Conference League

Redação com Lusa

Antonin Barak marcou o golo da vitória na receção da Fiorentina ao Sivasspor.

A Fiorentina, que tinha arrasado o Braga no play-off, viu-se e desejou-se para vencer esta quinta-feira o Sivasspor, atual 14.º classificado do campeonato turco, por 1-0, nos oitavos de final da Conference League.

Um golo solitário do médio checo Antonin Barak, ao minuto 69, evitou que a Fiorentina, superfavorita para esta partida, empatasse a partida da primeira mão, na receção a um adversário que está a lutar pela manutenção na Liga turca, apenas dois pontos acima da linha de água.

De notar que esta mesma Fiorentina cilindrou o Braga no Minho, por 4-0, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos, e em Florença, com uma equipa de segunda linha, voltou a vencer os minhotos por 3-2.

Nos restantes jogos de hoje da Liga Conferência Europa, houve dois triunfos expectáveis, do West Ham frente ao AEK Larnaca, por 2-0, em Chipre, mesmo com os ingleses a pouparem muitos titulares, e dos franceses do Nice perante o Sheriff, na Moldova, por 1-0.

O triunfo dos hammers foi selado pelo avançado Michail Antonio, autor dos dois golos, o primeiro aos 36 minutos, após assistência do médio argelino Mohamed Benhrama, e o segundo, aos 45+2, na sequência de um passe do médio Declan Rice.

Já o Sheriff viu a resistência ser apenas quebrada aos 45+3, graças a um golo solitário do lateral esquerdo Ayoub Amraoiu.

Mais equilibrada foi a partida que opôs o Basileia ao Slovan Bratislava, que terminou com um empate a dois golos, com alternância no resultado, com a equipa suíça a adiantar-se aos seis minutos, pelo médio Zeki Amdouni, e os eslovacos a fazerem o 1-1 aos 17, pelo lateral esquerdo checo Jurij Medvedev.

O Basileia voltaria para a frente do marcador ainda antes do intervalo, aos 40, pelo avançado suíço Andi Zaqiri, mas o Slovan restabeleceria a igualdade aos 70, pelo avançado ganês Malik Abubakari, deixando tudo em aberto para a segunda mão, na Eslováquia.

Os belgas do Gent não conseguiram melhor do que um empate a um golo na receção ao Basaksehir, pelo que os espera árdua missão em Istambul e um ambiente hostil e galvanizador para os turcos na segunda mão, enquanto os polacos do Lech Poznan deram um passo importante para os quartos de final, ao vencerem por 2-0 na receção aos suecos do Djurgarden.

Para o êxito polaco contribuíram três portugueses, os médios Joel Pereira e Afonso Sousa, e o lateral esquerdo Pedro Rebocho, todos eles com lugar no onze inicial, tendo apenas o segundo sido substituído aos 71 minutos, para a entrada do avançado costa-marfinense Adriel Ba Loua.