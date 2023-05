Carrasco do Braga sofre, mas está na final da Conference League

Fiorentina superou o Basileia no prolongamento

O West Ham voltou hoje a superar o AZ Alkmaar (1-0) e garantiu a presença na final da Liga Conferência Europa de futebol, na qual vai enfrentar a Fiorentina, que bateu o Basileia por 3-1, após um 'longo' prolongamento.

Em Alkmaar, depois do triunfo por 2-1 registado em Londres a favor dos britânicos, o segundo duelo entre neerlandeses e ingleses foi decidido já nos instantes finais, quando o suplente Pablo Fornals marcou o único golo, aos 90+4 minutos.

À mesma hora, em Basileia, o conjunto 'viola' - que eliminou o Braga no play-off - conseguiu recuperar da desvantagem surpreendente trazida da primeira mão (2-1), por culpa do golo do argentino Nicolás González, apontado aos 35 minutos, que deixou a eliminatória empatada.

Após o tempo descanso, o helvético Zeki Amdouni restabeleceu a igualdade no encontro, aos 55 minutos, mas González voltaria a entrar em ação para anotar o 'bis', aos 72, forçando mais 30 minutos de jogo.

No prolongamento, o jogo esteve interrompido longos minutos, para assistência a um adepto nas bancadas, o que 'obrigou' o árbitro a dar 12 minutos de compensação.

Quando a desfecho se encaminhava para os penáltis, Barák encontrou, finalmente, e após muitas 'ameaças', o caminho do golo, aos 120+9, qualificando a Fiorentina, 'carrasca' do Sporting de Braga no play-off de acesso aos oitavos de final.

A final da segunda edição da Liga Conferência Europa disputa-se na Eden Arena, em Praga, República Checa, pelas 20:00 (hora de Lisboa).

Na temporada passada, a prova foi conquistada pelos italianos da Roma, do português José Mourinho.