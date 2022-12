Carragher sem dúvidas: "Liverpool precisa de gastar 230, 280 milhões"

Antigo central dos reds e atual comentador lembra que esses são os valores que os rivais estão a gastar

Jamie Carragher quer ver o seu Liverpool a abrir os cordões à bolsa nas próximas janelas de mercado. O atual comentador lembrou que os rivais estão a gastar várias centenas de milhão e que Jurgen Klopp vai pedir o mesmo aos novos investidores do clube.

"Não há dúvida que Jurgen Klopp disse aos proprietários do Liverpool que precisa de 230/280 milhões de euros para investir no verão. Parece um valor proibitivo, mas foi isso que Manchester United e Chelsea gastaram no verão passado. Estes são os números que os rivais estão a gastar. Penso que ele precisa disso, agora", explicou o comentador, aos microfones da Sky Sports, antes do duelo entre reds e citizens, que ditou a eliminação do Liverpool da Taça da Liga.