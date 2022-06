Carragher responde a cânticos contra Southgate: "Calem-se, palhaços"

A Inglaterra foi humilhada pela Hungria ao perder por 4-0 e alguns adeptos insurgiram-se contra o selecionador Southate. "Não sabes o que estás a fazer" e "Vais ser despedido amanhã", cantaram. Carragher respondeu.

Gareth Southgate, selecionador de Inglaterra, foi visado por alguns adeptos presentes no estádio do Wolverhampton durante o jogo frente à Hungria, para a Liga das Nações, na noite de terça-feira. Os ingleses perderam por 4-0 e alguns fãs entoaram cânticos depreciativos: "Não sabes o que estás a fazer" e "Vais ser despedido amanhã", ouviu-se.

Nas redes sociais, Jamie Carragher, antigo futebolista do Liverpool e agora comentador desportivo, criticou as pessoas que entoaram os cânticos contra o treinador e defendeu que esta seleção inglesa não é tão forte como outras do passado que deixaram boas memórias.

"Calem-se, palhaços. Este treinador levou Inglaterra às melhores classificações em dois torneios desde 1966. Esta equipa não é melhor que as de 2004-2006 e 1996-98. O Southgate superou as expectativas, mas com sorteios favoráveis. Descansem, rapazes, e voltem ao vosso nível normal", escreveu na rede social Twitter.