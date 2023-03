Carragher diz que Conte quer ser despedido: "Tirem-no da sua própria miséria"

Antigo defesa comentou as declarações do técnico do Tottenham, que foi particularmente arrasador no final do encontro com o Southampton (3-3)

Jamie Carragher não tem dúvidas: Antonio Conte quer deixar de ser treinador do Tottenham. Foi essa a interpretação feita pelo comentador inglês, depois das duras críticas feitas pelo italiano ao seu próprio grupo de trabalho.

"Ele quer ser despedido nesta pausa para as seleções. O clube devia tirá-lo da sua própria miséria e despedi-lo ainda esta noite", referiu, em declarações à Sky Sports.

O inglês admite que o italiano tem parte da razão, mas que não pode, de forma pública, dirigir-se assim.

"Ele tem razão quanto ao facto de o Tottenham não ganhar há muito tempo, mas não se pode falar do clube daquela forma. Especialmente quando se recebe uma fortuna! O facto de o Arsenal estar esta época acima deles, quando na temporada passada terminou abaixo, mata os seus argumentos", atirou.

Recorde-se que Conte, no final do encontro com o Southampton, que terminou empatado a três golos, com o Tottenham a desperdiçar uma vantagem de dois, teceu duras críticas à equipa e ao clube.

"Estão habituados a isto aqui, eles estão acostumados. Não jogam por algo importante. Não querem jogar sob pressão, não querem jogar sob stress. A história do Tottenham é esta", referiu, entre outras frases que criaram muita polémica.