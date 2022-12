Carragher contra o novo Mundial de Clubes: "Deviam boicotar isto"

Agora comentador e antigo central inglês contra a nova ideia de Infantino, apresentada em conferência de imprensa na manhã desta sexta-feira

Jamie Carragher, antigo central inglês e agora comentador, foi uma das primeiras vozes a surgir contra o novo Mundial de clubes, apresentado esta sexta-feira por Gianni Infantino. Para o ex-jogador do Liverpool, a ideia das 32 equipas não faz sentido.

"À semelhança da ideia ridícula do Mundial de seleções a cada dois anos, eis outra do Infantino. Os jogadores precisam de descansar em algum momento, eles estão a ser tratados como gado. A FIFA odeia a Liga dos Campeões e quer algo semelhante. Os clubes europeus deviam boicotar isto", explicou o agora comentador, nas suas redes sociais.

Like the ridiculous idea of @FIFAWorldCup every two years, this is another one from Infantino. Players need rest at some point, they are getting treated like cattle. FIFA hate the CL & want something similar themselves.

European clubs should boycott it. https://t.co/YHdbAx8rna - Jamie Carragher (@Carra23) December 16, 2022

Leia também Mundial 2022 Central da França não festejou com os colegas: "Estou desolado..." Declarações de Jules Koundé, central da França, após a vitória sobre Marrocos (2-0), em jogo das meias-finais do Mundial'2022. A final será disputada contra a Argentina no domingo (15h00).

Esta sexta-feira, Gianni Infantino apresentou o novo Mundial de Clubes, que arrancará já em 2025. O formato será muito parecido com o Mundial de Seleções.