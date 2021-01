Carlos Vinícius: três golos em 37 minutos no jogo do Tottenham

Carlos Vinícius, avançado do Tottenham

Avançado brasileiro Carlos Vinícius, do Tottenham, marcou três golos a primeira parte do jogo em casa do modesto Marine, em partida da Taça de Inglaterra

Veja os três golos de Vinícius na primeira parte do Marine-Tottenham, jogo da Taça de Inglaterra

O avançado de 25 anos, ex-Benfica, recebeu passe de Dele Alli, ultrapassou o guarda-redes e marcou o primeiro, aos 24'.

Aos 30', veio o segundo golo, aproveitando recarga após remate de Matt Doherty.

Os Spurs ampliaram aos 32' com outro brasileiro, Lucas Moura. Aos 37', mais um de Carlos Vinícius, com remate colocado de pé esquerdo, no ângulo da baliza adversária.