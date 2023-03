Carlos Vinícius recorda Benfica e sobre Mourinho atira: "Não conhecem o outro lado dele"

Antigo avançado dos encarnados falou com os espanhóis do Relevo. Elogia a grandeza do Benfica e o "bom coração" de José Mourinho

Carlos Vinícius aproveitou a paragem de seleções para falar com os espanhóis do "Relevo". O antigo avançado do Benfica, agora no Fulham, recordou a passagem pelo Estádio da Luz, onde jogou apenas durante uma temporada.

"Já conhecia a liga quando cheguei ao Benfica. Fui a terceira compra mais cara do clube nessa altura e as pessoas olham para ti de forma diferente. Na primeira época joguei muito bem, marquei 24 golos. Apesar de só lá ter estado um ano, tenho sempre o Benfica no coração. Gosto muito, é um dos melhores clubes do mundo. Quem lá esteve sabe do que estou a falar, da grandeza do clube, tanto dentro como fora de campo", explicou.

Sobre a passagem pelo Tottenham e pelo norte de Londres, Vinícius destacou a relação que manteve com José Mourinho, um técnico com um "grande coração".

"Recordo-me que, quando me disseram que Mourinho me ia telefonar, eu não acreditei. Então ele ligou pelo FaceTime. Eu perguntei "Tudo bem", e ele respondeu "não venhas de havaianas, isto não é o Brasil. Aqui chove e faz muito frio". Todos conhecem Mourinho como uma pessoa rude, mas não conhecem o outro lado dele, com um grande coração. Mantenho amizade com ele até hoje", atirou.

Recorde-se que Carlos Vinícius, contratado pelo Benfica no verão de 2019, deixou só de estar ligado ao clube encarnado no último verão, quando o Fulham avançou pelo dianteiro a título definitivo.