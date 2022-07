Carlos Vinícius deixou para trás a lesão e está "preparado" para "um grande ano"

Carlos Vinícius, à esquerda, com a camisola do PSV

Avançado brasileiro parte para a segunda época no PSV.

Carlos Vinícius aposta numa grande temporada ao serviço do PSV, a segunda com a camisola do clube de Eindhoven, após deixar o Benfica por empréstimo.

"Sinto-me preparado para fazer o meu melhor. Estou 100% recuperado da lesão que tive, trabalhei bastante nas férias para poder dar o meu melhor no clube. Então é aproveitar ao máximo esse trabalho da pré-temporada para já começarmos o ano em alto nível", afirmou o atacante brasileiro à assessoria de imprensa.

Com 186 oficiais, 79 golos e 26 assistências no futebol europeu, onde já representou Tottenham, Nápoles, Mónaco, Rio Ave e Real Massamá, além de Benfica e do emblema de Eindhoven, o jogador de 27 anos quer elevar o registo ofensivo. "Por onde passei fiz o meu melhor e hoje faço e farei pelo PSV. Sem dúvida, em cada passagem nos clubes aprendi e evoluí. Eu e os meus companheiros do PSV queremos fazer um grande ano, com muitas alegrias aos nossos adeptos", terminou.