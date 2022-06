Carlos Tévez é o novo treinador do Rosario Central

Redação com Lusa

Antigo avançado inicia-se como técnico logo aos comandos de uma equipa do principal escalão da Argentina

Carlos Tévez, de 38 anos, é novo técnico do Rosario Central, naquela que será a primeira experiência do ex-avançado como treinador principal, anunciou esta terça-feira o clube do primeiro escalão argentino.

Tévez, que fez o seu último jogo como futebolista em maio de 2021, ao serviço do Boca Juniors, sucede a Leandro Somoza, que se demitiu do cargo na última semana, e assinou um contrato por um ano.

O encontro de estreia do antigo internacional argentino será em 24 de junho, na receção do Rosario Central, 22.º classificado do campeonato, ao Gimnasia La Plata, terceiro.

Como jogador, Tévez vestiu a camisola da Argentina por 76 vezes, tendo marcado 13 golos, e conquistou uma Liga dos Campeões com o Manchester United, em 2007/08.

Formado no Boca Juniors, o avançado representou ainda Corinthians, West Ham, Manchester City e Juventus, antes de regressar ao clube de Buenos Aires.