Carlos Queiroz: o regresso de James e Falcao e uma referência a Uribe

Selecionador da Colômbia em entrevista à Federação do país.

Carlos Queiroz, selecionador da Colômbia, em entrevista à Federação colombiana, falou sobre a próxima convocatória, prevendo os regressos de James e Falcao e deixando outras pistas sobre potenciais convocados.

"Não podemos esperar grandes novidades na convocatória? Sim e não. Depende sempre do ponto de vista. Por agora, penso que podemos dizer que as grandes novidades serão, por exemplo, o regresso de James [Rodríguez] ao seu lugar no futebol, jogando e competindo com regularidade, e a recuperação e regresso do nosso capitão aos relvados", começou por dizer o português, fazendo depois referência a Matheus Uribe, médio do FC Porto.

"Mas temos mais e boas novidades no plano técnico e desportivo, com vários jogadores que se tornaram campeões, como Cuadrado, James, Ospina (uma Taça), Uribe, Lucho, Barrios, Campuzano, Fabra e Villa, com o êxito nas competições europeias de Duván, Muriel e Arias, e com vários goleadores como Morelos, Borré, Córdoba, Luis Suárez, Duván e Muriel", continuou, antes de concluir:

"Mas, como digo sempre, a seleção é sempre uma casa aberta, sem portas e sem janelas. Uma casa de mérito e responsabilidade, ao serviço da equipa. Penso que teremos muitas razões para ter boas novidades na convocatória final".