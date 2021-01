Carlos Queiroz já tem substituto no comando da seleção colombiana

Reinaldo Rueda orientava a seleção do Chile

Redação com Lusa

Reinaldo Rueda foi esta quinta-feira oficializado.

O treinador colombiano Reinaldo Rueda é o substituto do português Carlos Queiroz como selecionador de futebol da Colômbia, anunciou esta quinta-feira a federação daquele país sul-americano.

"O Comité Executivo da Federação Colombiana de Futebol [FCF] anuncia que o professor Reinaldo Rueda é, a partir de hoje, o novo diretor técnico da seleção colombiana", informou o organismo federativo, em comunicado.

Rueda, de 63 anos, que se desvinculou da seleção do Chile nas últimas horas, vai ter como principal objetivo classificar o país para o Mundial2022, no Qatar, bem como obter um bom desempenho na Copa América, que se realiza no verão, numa organização conjunta entre a Argentina e a Colômbia.

"Desejamos o maior sucesso a Reinaldo Rueda e à sua equipa, estando convictos de que farão um excelente trabalho nas tarefas que se avizinham", acrescentou a FCF.

Esta é a terceira experiência de Rueda com a seleção "cafetera", depois de ter sido selecionador interino em 2002 e de ter assumido o comando da equipa em 2004, após a saída de Francisco Maturana.

Foi também responsável dos sub-20 colombianos nos Mundiais da Austrália, em 1993, e Emirados Árabes Unidos, em 2003, no qual a equipa obteve o melhor desempenho de sempre, com a conquista do terceiro lugar.

Rueda dirigia a seleção do Chile desde janeiro de 2018, na qual, em 27 jogos, ganhou nove, empatou oito e perdeu 10.

"A FCF agradece à Federação Chilena de Futebol e ao seu presidente, Pablo Milad, com quem sempre houve diálogo e comunicação sobre o assunto", conclui o comunicado.

Queiroz, despedido do cargo em setembro, tinha criticado a atitude da federação após a derrota em casa frente ao Uruguai (3-0) e a goleada sofrida no Equador (6-1), dizendo que "os factos mostram que não foi uma decisão racional".

Cumpridas quatro jornadas rumo ao Mundial2022, a Colômbia e o Chile partilham o sexto lugar, com quatro pontos, fora da zona de classificação.