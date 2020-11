Carlos Queiroz criticado na Colômbia: "Nunca podemos perder as nossas ideias"

Em busca da reabilitação contra o Uruguai, Carlos Queiroz projeta Colômbia "pronta para lutar" contra o Equador

É um facto, Carlos Queiroz está pressionado após a derrota em casa para o Uruguai, por 3-0 e antes de defrontar o Equador, na terça-feira, às 21h00, em Casa Blanca.

As palavras do selecionador não deixam dúvida: a derrota para o Uruguai mexeu com a seleção da Colômbia. Na conferência de imprensa deste domingo, o treinador reconheceu que o revés em casa, na sexta-feira, causou um incómodo interno nos jogadores. Sentimento que ele espera ser canalizado para uma pronta recuperação diante do Equador, na cidade de Quito, pela qualificação para o Mundial do Catar.

"Foi um momento difícil. As maiores críticas têm sido de nós mesmos, tanto os jogadores como a equipa técnica. Estamos prontos para lutar e voltar ao nosso negócio, para vencer, para jogar bem, sabemos o quão difícil é o Equador. Essa derrota torna-nos mais fortes", afirmou Queiroz, que conta no grupo com o médio Uribe e o avançado Luis Díaz, do FC Porto. Ambos estiveram no relvado na derrota para o Uruguai.

Com quatro pontos, a Colômbia ocupa a sétima posição na qualificação, enquanto o Equador é o terceiro com dois pontos a mais. "Às vezes as coisas não vão bem como contra o Uruguai, mas aqui sentimos a vontade dos nossos jogadores, eles descansaram e estão prontos para o jogo no Equador", afirmou o treinador, que vem sendo criticado por parte da imprensa colombiana. "Temos as nossas convicções. Todas as equipas têm seus planos de jogo. Podemos perder um jogo, mas o que nunca podemos perder são nossas convicções e nossas ideias", afirmou.

Carlos Queiroz citou que tem lutado contra diversas ausêmcias. "Em dois meses perdemos muitos jogadores devido a lesões. Sinisterra, Falcao, Borré, Córdoba, Arias, Stefan... Não foram momentos fáceis", pontuou. "Mas nunca me viram lamentar esta situação, é meu trabalho seguir em frente, apesar disso. A decisão de como enfrentar o Equador é clara para mim. Já jogamos contra eles nos Estados Unidos, temos um plano de jogo", concluiu o técnico, sem confirmar o onze inicial.