Carlo Ancelotti reagiu às queixas de Xavi: "Se existe um protocolo..."

Treinador do Real Madrid comentou as declarações do técnico do Barcelona

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, reagiu às queixas de Xavi, que este sábado criticou o facto do Maiorca-Barcelona não ser adiado, apesar das dezenas de casos covid-19 que afetam as duas equipas.

"Se existe um protocolo, há que jogar. E no final haverá justiça. Durante o confinamento de 2020 não houve futebol durante meses. A pandemia está controlada. Não sou médico, mas é o que os cientistas dizem. Temos de continuar", disse o treinador merengue.

Mas, se pudesse, Ancelotti alteraria as regras? "Trata-se de um tema complicado, respeito todas as opiniões. Nós fomos muito afetados quando jogámos com o Athletic de Bilbau. Há um protocolo, podemos ter a nossa opinião, mas no fim temos de o respeitar", concluiu.