Carlo Ancelotti: "Esta equipa do Real Madrid têm-nos no sítio"

Técnico satisfeito com o rendimento coletivo em campos complicados

O início do Real está a ser positivo. Os merengues entraram bem na Champions, contam apenas com um empate e Ancelotti mostrou-se publicamente satisfeito com a personalidade que a equipa vem mostrando mesmo com um calendário exigente.

"Na defesa, estamos a 60 ou 70% e até agora temos coisas boas. Cinco jogos fora de casa em campos difíceis com bons resultados significa que a equipa têm-nos no sítio", afirmou o técnico, em conferência de imprensa.

Convidado a identificar as diferenças entre o atual Real Madrid e aquele que treinou entre 2013 e 2015, Ancelotti lembrou que o conhecimento do clube, nesta altura, é diferente.

"Estes são jogadores diferentes dos que eu tinha antes. Estou a conhecer o estilo destes jogadores, a aprender, a colocá-los numa boa posição em campo. Conheço muito melhor o clube, agora", explicou.