Carles Pérez critica Barcelona: "Tiraram-me o meu sonho sem razão"

Carles Pérez, agora avançado do Roma, falou da sua saída do Barcelona

O avançado mostrou-se magoado com o clube.

Em entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo, Carles Pérez criticou o Barcelona pela sua saída do clube. Reconheceu que não guarda rancor, mas mostrou-se desiludido pela forma como os catalães geriram a sua saída.

"É difícil de explicar porque nem eu sei o que aconteceu. Não me deram as explicações que tinham de dar, pelo menos as realistas. O treinador disse-me que não ia contar comigo porque tinha mais gente. Embora me tenham dito dez dias antes do fecho do mercado, quando o treinador novo já lá estava há um tempo. Mas o Barça já é o meu passado, o meu presente está na Roma e quero ser um jogador importante para eles", começou por dizer o avançado.

Quando questionado sobre a contratação de Braithwaite, Carles Pérez abordou a formação dos catalães: "Às vezes toma-se decisões acertadas e outras não. No Barça querem sempre ganhar, mas não não têm paciência com a formação. Mas também não quer entrar muito nesse tempo. No final, estou agradecido ao Barcelona. Acho que não se portaram bem no final, mas estou agradecido".

Carles Pérez admitiu ainda ter ficado magoado com o clube: "Sou um rapaz que deu tudo pelo Barça desde pequeno. O meu sonho era chegar à equipa principal, consegui e agora tiraram-me [o sonho] sem razão. Ainda por cima, com as exibições que estava a fazer. Falam muito da formação e no final demonstram o contrário. Não tenho uma má imagem do Barça, estou agradecido, mas não gostei das formas [como foram feitas as coisas]. Nada mais", finalizou.