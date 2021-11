Deyverson, jogador do Palmeiras que decidiu a final da Taça Libertadores no prolongamento (triunfo por 2-1 sobre o Flamengo), foi motivo de destaque não apenas pelo golo que deu a conquista à formação de Abel Ferreira. Pois bem, já depois de o marcador estar em 2-1, o avançado atirou-se para o chão, depois de uma "palmada"... do árbitro. Caricato, no mínimo. Ora veja, no tweet abaixo: