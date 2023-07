Cardiff pagou valor total da transferência de Emiliano Sala ao Nantes

No final de junho, a UEFA ordenou que o clube galês teria de pagar a totalidade dos 17 milhões de euros referentes à transferência do avançado argentino, que morreu em 21 de janeiro de 2019, num acidente de avião no Canal da Mancha.

O Cardiff, da segunda divisão inglesa, anunciou esta terça-feira que pagou a totalidade do valor da transferência de Emiliano Sala ao Nantes, tendo ressarcido o clube francês em 17 milhões de euros, mais de quatro anos depois do acidente de avião, no Canal de Mancha, que vitimou o avançado argentino, de 28 anos.

No final de junho, a UEFA ordenou que o emblema galês teria de pagar as duas últimas prestações do valor da transferência de Sala, que morreu na noite de 21 de janeiro de 2019, numa decisão que pôs fim a uma disputa entre os dois clubes.

Apesar disso, o Cardiff avisou, em comunicado, que vai prosseguir com uma ação judicial contra o Nantes, tendo em vista a eventual responsabilidade do clube no acidente.

"Este pagamento sucede apesar de ainda não ter existido uma decisão judicial sobre a responsabilidade do Nantes no acidente. Continuamos a trabalhar com vista a que os responsáveis sejam responsabilizados. Estamos ansiosos pelo julgamento perante o tribunal francês no próximo ano", pode ler-se.