Emiliano Sala: Cardiff exige ao Nantes indemnização de 95 milhões

Emiliano Sala jogava no Nantes e estava a caminho do Cardiff

Clube britânico desceu para o Championship na época em que iria receber o argentino, que acabou por falecer num acidente de avião

O acidente que colocou fim à vida de Emiliano Sala, em 2019, chocou o mundo do futebol e não só. O trágico momento volta agora a entrar na ordem do dia, uma vez que o Cardiff está a exigir uma indemnização de 95 milhões de euros.

De acordo com o The Sun, o clube alega que a ausência do avançado teve grande impacto no destino final da temporada, que marcou a descida de divisão do Cardiff ao Championship.

Agora, o Cardiff exige 95 milhões de euros ao Nantes, um valor que tem consagrado em si direitos televisivos, publicidade e patrocínios perdidos, para além das referidas insuficiências no plano desportivo.

A reclamação foi tornada pública no livro intitulado 'A verdade - O assassinato de Emiliano Sala', publicado nesta terça-feira.