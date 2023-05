Cardiff exige 110 milhões de euros ao Nantes por Emiliano Sala

Clube galês recorreu a tribunal francês para anular a transferência do antigo jogador argentino. Já teve, antes, três decisões desfavoráveis; Após a FIFA, o TAS e um tribunal suíço terem dado razão ao Nantes, considerando válida a transferência de Sala para o Cardiff, este insiste na via judicial. Agora, reclama prejuízos e "danos reputacionais".

Emiliano Sala morreu a 21 de janeiro de 2019, ou seja, há mais de quatro anos, mas aquele acidente fatal do pequeno avião a jato que se despenhou nas águas do Canal da Mancha continua a dar que falar. Esta segunda-feira, a imprensa francesa noticiou que o Cardiff deu entrada com um processo no tribunal do comércio de Nantes - recorde-se que o clube galês era o destino do jogador argentino, transferido pelo emblema francês -, reclamando nada menos do que 110 milhões de euros por alegados prejuízos. Na altura, a transferência de Sala foi fechada por 18 milhões de euros, mas o Cardiff atira para cima do Nantes a responsabilidade pelo sucedido, assim como a Willie McKay, o agente que intermediou o negócio e tratou da viagem do antigo avançado.

Estas exigências são justificadas pelo Cardiff, no processo em tribunal, da seguinte forma: cem milhões de euros correspondem a "perda de receitas" e os restantes dez milhões referem-se à primeira prestação do pagamento da transferência acrescida de juros e uma indemnização por "prejuízos reputacionais" sofridos devido à imagem de "mau pagador" que foi passada.

De acordo com a rádio "RMC", que contactou o Nantes, o emblema gaulês está tranquilo em relação a mais este processo judicial, que visará, segundo referem, somente ganhar tempo e adiar o pagamento das duas prestações de seis milhões de euros cada que faltam.

Anteriormente, o Cardiff já sofrera três desfeitas em diversas instâncias neste intento de anular o acordo feito com o Nantes para a transferência de Sala, a última das quais na semana passada, num tribunal suíço. A primeira decisão foi da FIFA, que considerou a transferência corretamente efetuada e consumada, tendo-se seguido o recurso para o TAS, na Suíça, também favorável ao Nantes.