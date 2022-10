Capitão do Valência renova contrato e torna-se "lenda" do clube

José Gayà atravessava o último ano de contrato mas chegou a acordo para renovar até 2027.

O Valência anunciou esta quarta-feira que José Gayà, lateral esquerdo e capitão da equipa, chegou a acordo para renovar contrato por cinco temporadas, até 2027.

Formado no Mestalla, o internacional espanhol, de 27 anos, atravessava o último ano de contrato, mas garantiu a continuidade no único clube que representou em toda a carreira.

Esta temporada, Gayà soma seis jogos e uma assistência com a camisola do Valência, que assinalou a sua renovação de contrato com um vídeo nas redes sociais em que o defesa aparece junto de antigas glórias, acompanhado da legenda: "De capitão a lenda".