Capitão do United volta a irritar-se: "Estás farto de perder a p... da bola!"

Harry Maguire, central e capitão do Manchester United

Depois de uma troca de palavras acesa com Rashford, há algumas semanas, desta feita, o visado foi o lateral Wan-Bissaka.

O Manchester United alcançou no domingo uma importante vitória frente ao West Ham, por 1-0, na tentativa de segurar um lugar de apuramento para a Liga dos Campeões e, durante o jogo, o capitão Harry Maguire voltou a dar que falar.

À semelhança do que aconteceu há algumas semanas com Marcus Rashford, o visado do defesa-central dos "red devils" foi, agora, Aaron Wan-Bissaka.

"Ei! Vê se atinas! Estás farto de perder a p... da bola!", berrou o internacional inglês na direção do lateral e colega de equipa, deixando bem patente a irritação sentida. Uma tomada de posição que foi elogiada por Ole Gunnar Solskjaer após o término do jogo.

"Os jogadores precisavam disto. Quer para deitarem cá para fora ou para se acalmarem. Eu sabia que a atitude estava lá. Queríamos recuperar daquele golo sofrido no último minuto contra o Milan [empate, 1-1] e a atitude esteve no ponto", afirmou o técnico do United.