Capitão do Palmeiras de Abel Ferreira em alerta e pede "foco" pela glória: "Falta metade da escada"

Vindo de uma vitória (1-0) em Porto Alegre, o capitão do Palmeiras não quer facilitismos no duelo de decisão da Taça do Brasil.

Dono da braçadeira de capitão do Palmeiras, Felipe Melo quer erguer no domingo a Taça do Brasil e nem quer ouvir falar em facilitismos após a vitória na casa do Grémio (1-0), na primeira mão da final.

"Todos nós estamos a meio do caminho de construir uma história linda neste clube. Falta metade da escada. Estamos focados em trabalhar bem para que a Taça fique em nossa casa", garantiu o médio, em declarações ao canal do clube.

Felipe Melo também alertou a equipa orientada por Abel Ferreira para não repetir erros - como a derrota caseira na segunda mão das "meias" da Libertadores com o River Plate - sob pena de uma enorme desilusão.

"Sabemos que vai ser um desafio muito difícil e não podemos facilitar nesta segunda mão. Temos e entrar em campo e não repetir os erros do passado", vincou o médio do Verdão.