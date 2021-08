Capitão do Liverpool prolonga contrato por quatro temporadas

Renovação permitirá ao internacional inglês, chegado em 2011/12 a Anfield, completar uma década e meia a vestir a camisola dos reds

O capitão e médio inglês do Liverpool, Jordan Henderson, assinou um novo contrato com o clube de Anfield, até 2025, anunciou esta terça-feira a equipa da I Liga inglesa.

Aos 31 anos, Henderson contabiliza 394 partidas pelos "reds" desde que chegou, proveniente do Sunderland, em 2011, e fez parte da campanha da conquista do título de campeão de Inglaterra, em 2019/20, 30 anos após o último título nacional do clube.

"Sinto-me orgulhoso e honrado, é incrível poder concentrar-me naquilo que nos reserva o futuro. Sou um jogador e uma pessoa diferente desde o dia em que aqui cheguei. Aprendi imenso e estou grato a muitas pessoas", afirmou Henderson em declarações ao site do Liverpool.

O médio, 64 vezes internacional pela seleção de Inglaterra, venceu também uma Liga dos Campeões ao serviço dos "reds", uma Supertaça europeia, um Campeonato do Mundo de clubes e uma Taça da Liga inglesa desde a sua chegada a Anfield Road.

O clube onde alinha o avançado português Diogo Jota não tem estado particularmente ativo na janela de transferências, que encerra no final do dia de hoje, em comparação com os seus rivais do Chelsea, Manchester City e Manchester United.

Com exceção do defesa central francês Ibrahima Konate, de 22 anos, 'resgatado' ao RB Leipzig por 42 milhões de euros, o Liverpool tem-se concentrado na prorrogação dos contratos de diversos jogadores chave.

Henderson é o sexto elemento da equipa orientada por Jürgen Klopp a prolongar o seu vínculo ao clube nas últimas semanas, após os defesas Andy Robertson, Alexander-Arnold e Virgil Van Dijk, que esteve afastado por lesão durante um longo período na última época, além do médio Fabinho e do guarda-redes Alisson Becker.