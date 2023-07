Capitão do Liverpool aceita juntar-se a Gerrard na Arábia Saudita

Jordan Henderson aceitou rumar ao Al Ettifaq, treinado por Steven Gerrard, faltando agora que o clube saudita chegue a acordo com os reds para uma transferência.

Jordan Henderson, capitão do Liverpool, aceitou juntar-se ao Al Ettifaq, clube saudita treinado por Steven Gerrard, lenda dos reds, faltando agora que ambas as partes cheguem a acordo para uma transferência.

A informação chega de Fabrizio Romano, especialista no mercado, que avança que o médio inglês, de 33 anos, tem um acordo verbal com o emblema do Médio Oriente.

A Sky Sports acrescenta que o Liverpool não está disposto a perder Henderson a custo zero, uma vez que tem mais dois anos de contrato, exigindo um valor superior a 11 milhões de euros pelo jogador.

De resto, espera-se que o Al Ittihad, campeão saudita treinado por Nuno Espírito Santo e que já contratou Karim Benzema (Real Madrid), N'Golo Kanté (Chelsea) e Jota (Celtic), apresente uma proposta de cerca de 45 milhões de euros por Fabinho, faltando saber se os reds aceitam vender dois médios no mesmo mercado.

Henderson representa o Liverpool há mais de uma década, vencendo oito títulos, com destaque para uma Liga dos Campeões e uma Premier League. Em 2022/23, registou quatro assistências em 43 jogos.