Capitão do Levante chora após confirmação da descida de divisão

O Levante, goleado esta noite pelo Real Madrid - nota para os três golos de Vini Jr na vitória merengue, por 6-0 -, viu confirmada a descida à segunda liga espanhola.

Entrevistado, ainda no relvado, logo após o jogo, o capitão do Levante, José Luis Morales foi incapaz de evitar as lágrimas. Um momento de profunda tristeza sentida pelo capitão da equipa despromovida e que não passou despercebido ao merengue Vinicius Jr, que se aproximou do local, abraçando o companheiro de profissão.