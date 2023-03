Capitão do Arsenal deslumbra: "É Mozart, a reencarnação do melhor Ozil"

Comentadores ingleses rendidos ao talento de Martin Odegaard, capitão do Arsenal que na quinta-feira defronta o Sporting para os oitavos de final da Liga Europa

Martin Odegaard, médio norueguês que foi esta época nomeado capitão do Arsenal por Mikel Arteta, está a deslumbrar em Inglaterra. O jogador de 24 anos leva dez golos e seis assistências esta época e é considerado o diretor da orquestra dos gunners, que seguem na frente da Premier League.

"Neste momento, não há melhor médio em Inglaterra", disse o ex-jogador Jamie Redknapp.

Já o antigo defesa-central do Manchester United e da seleção inglesa, Rio Ferdinand, deixou elogios e comparações: "Este rapaz é Mozart, ele faz a bola rolar entre as pernas dos adversários, parece uma reencarnação do melhor Ozil. Vê-se que ele está confortável no seu papel e está a crescer bem como capitão do Arsenal."

O técnico espanhol Mikel Arteta já tinha falado antes sobre o seu potencial e, mais tarde, sobre a sua evolução. "Ele está a ficar cada vez melhor. A sua compreensão do que nós queremos é excelente. O seu ritmo de trabalho é fenomenal e depois, na minha opinião, ele está a fazer algo que poderia melhorar muito. Ele precisa de entrar mais na área e ser mais decisivo. Ele está a marcar golos mas, se acrescentar isto regularmente ao seu jogo, será um jogador realmente completo", disse Arteta há tempos, sendo que mais recentemente juntou: ""Ele está a decidir jogos. Tem uma presença diferente no campo e gosto do que ele está a fazer. Ele ainda pode ser muito melhor".