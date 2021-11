Capitão da Roma de Mourinho só volta no próximo ano

O médio dos giallorossi falhará assim os desafios dos romanos frente a Bolonha, Inter, CSKA Sófia (Conference League), Spezia, Atalanta e Sampdória

Lesionado na receção da Roma ao Torino, que a equipa de José Mourinho venceu por 1-0, Lorenzo Pellegrini só voltará a competir no próximo ano. Substituído aos 15" por Carles Pérez, o capitão da Roma sofreu uma lesão muscular na coxa direita e estará de fora dos relvados por um período mínimo de um mês.

Se a recuperação do internacional italiano for favorável, existirá a possibilidade de Pellegrini voltar a ser opção na primeira partida do ano da Roma, contra o Milan, num duelo agendado para 6 de janeiro.